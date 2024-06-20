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- Війна в Україні
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Окупанти вдарили по об'єктах енергетики в Україні: є пошкодження обладнання в чотирьох областях
20 червня російські терористи завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки є пошкодження обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.
Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури
Як повідомляє Міністерство енергетики України, ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури.
Атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.
"Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі", - йдеться у повідомленні Міненерго.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У відомстві додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків від обстрілів.
За даними ДТЕК, ворог також атакував одну з теплоелектростанцій компанії. Унаслідок цього постраждали троє працівників.
"Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України
Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.
Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.
Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.
Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.
Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії.
За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад 16,1 млрд доларів. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії (8,5 млрд доларів), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд доларів), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд доларів).