Російська армія мобілізує щонайменше 500 солдатів щодня, а втрачає від 600 – оцінки медіааналітиків

Збройні сили Росії за третій квартал 2024 року уклали 49 000 нових контрактів, що складає близько 500-600 нових солдат щодня. Такі оцінки опублікувало ліберальне видання “Медуза”, посилаючись на власні розрахунки доповіді по виконанню федерального бюджету, який уряд Росії публікує на єдиному порталі бюджетної системи.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Водночас, базуючись на даних щодо виплати компенсацій пораненим та даних Реєстру спадкових справ та некрологів, "Медуза" вважає, що армія країни-агресора щодня втрачає загиблими та пораненими від 600 до 750 солдатів.

"Набір нових контрактників в середньому ледве покриває поточні втрати, ця ситуація не дозволяє армії РФ накопичити многотисячні резерви, але і не веде до різкого колапсу", – роблять висновок аналітики видання.

В липні 2024 року "Медуза" оцінила загальну кількість втрат РФ на війні в 120 тис. загиблих росіян.

Втрати противника станом на 4 грудня

На сьогодні Генштаб ЗСУ оцінив втрати противника в 747 тис., що включає в собі як загиблих, так і поранених солдат армії країни-агресора.

Крім того, знищено 9 тис. 493 російських танків та 19 тис. 450 бойових броньованих машин. Також ліквідовано понад 21 тис. артилерійських систем і більше ніж 1 тис. засобів протиповітряної оборони.

Завдяки зусиллям Збройних сил України було знищено 369 літаків та 329 гелікоптерів. Крім того, ліквідовано понад 19 тис. БпЛА оперативно-тактичного рівня.

ЗСУ також позбавили противника значної кількості військової техніки, зокрема, було знищено:

2 тис. 855 крилатих ракет;

28 кораблів та катерів;

1 підводний човен;

понад 30 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 629 одиниць спеціальної техніки.

Масована атака на Україну у ніч на 4 грудня

За інформацією Генштабу ЗСУ, у ніч на 4 грудня 2024 року ворог здійснив масовану атаку на Україну, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59/69 та понад 50 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, а також безпілотники інших типів.

Пуски відбулися з Курської області, а також з районів Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерово.

Станом на 09:00 4 грудня підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили 29 ворожих БпЛА, які атакували Київську, Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Хмельницьку, Тернопільську, Миколаївську та Донецьку області.

18 безпілотників локаційно втрачено, один - вийшов з підконтрольного повітряного простору.

Видання Delo.ua продовжує щоденно інформувати читачів про події війни Росії проти України з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.