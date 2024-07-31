Росіяни визнали, що чф рф програв морським дронам СБУ, - експерт

Російський флот програв битву за Чорне Море морським дронам СБУ. Тепер цей факт визнали і в російській держдумі. Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт акцентує, що на параді до дня військово-морського флоту росії не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна. «А таких кораблів, нагадаю, морські дрони СБУ пошкодили більше десятка! Скоро надійшло пояснення від представника правлячої в рф партії «єдіная росія», депутата госдуми Федорова. Він публічно закликав визнати поразку чф рф від морських дронів СБУ», - повідомляє політолог.

Загородній нагадує, що раніше морські дрони отримали високу оцінку і натівських генералів, і провідних західних ЗМІ. «Тепер свою поразку визнав і сам ворог. «Sea Baby» та інші модифікації дронів – приклад того, як з меншими ресурсами, однак завдяки сучасним технологіям, можна перемагати у війні. Команда Малюка змогла забезпечити перевагу України на Чорному морі – попри те, що сили чорноморського флоту росії були набагато більшими та дорожчими», - підкреслює експерт.

«Самі росіяни вже зрозуміли, що морські дрони повністю змінили хід війни на морі: тепер сучасну морську війну неможливо уявити без їх застосування. І те, що наша спецслужба створила перший у світі флот морських дронів, який показав свою перевагу над традиційним флотом ворога – один з ключових моментів у війні», - резюмує Загородній.