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СБУ успішно протидіє новій тактиці ФСБ по вербовці агентів, - експерт
СБУ успішно протидії новій тактиці фсб і пачками затримує паліїв, які працюють на росію. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.
Експерт підкреслює, що росіяни змінили тактику вербовки своїх агентів. «Після розгрому власник агентурних мереж в 22-23-ому роках підлеглими Малюка, у ворога перейшли до вербування агентів через інтернет. Підпали авто військових і релейних шаф на залізниці. Це основні мішені, які росіяни обрали для своєї «нової агентури». Однак, за великим рахунком, результат той самий: СБУ успішно протидії новій тактиці фсб і пачками затримує любителів рублів», - акцентує експерт.
Черненко наголошує, що системна робота української контррозвідки вже призвела до зниження кількості подібних інцидентів, особливо на залізниці. «ФСБ шукає таких зрадників різними методами. Або вираховуючи проросійські пости у соцмережах, або вербуючи через пропозиції роботи у телеграмі. Окрема категорія – ті, хто вступив в контакт зі спецслужбами рф на окупованій території чи будучи у росії. Крім того, часто ФСБ вербує у соцмережах для подібних завдань неповнолітніх», - пише екс-нардеп.
За його словами, паліїв можна розділити на дві категорії: перша - ідейні любителі «русского міра»; друга - безідеологічні любителі грошей.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
«Втім, результат для обох категорій однаковий: за підпали майна військових чи залізниці - до 8 років позбавлення волі. Якщо ж, крім цього, мова йде і про наведення ворожих ракет, то строки можуть мати пожиттєвий термін. При цьому ворог не спішить обмінювати своїх викритих агентів, ставлячись до них, як до непотребу», - резюмує експерт.
Нагадаємо, що за останні дні СБУ затримала цілий ряд паліїв, які працювали на рф. Було затримано агента фсб, який «полював» на релейні шафи «Укрзалізниці» та коригував удари по Одесі, диверсанта рф, який підпалив у Києві релейну шафу «Укрзалізниці», а у Львові поплічників фсб, які підпалювали авто українських військових. Також стало відомо про палія машин ЗСУ у Рівному, якого затримала Служба.