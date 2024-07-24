СБУ успішно протидіє новій тактиці ФСБ по вербовці агентів, - експерт

СБУ успішно протидії новій тактиці фсб і пачками затримує паліїв, які працюють на росію. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що росіяни змінили тактику вербовки своїх агентів. «Після розгрому власник агентурних мереж в 22-23-ому роках підлеглими Малюка, у ворога перейшли до вербування агентів через інтернет. Підпали авто військових і релейних шаф на залізниці. Це основні мішені, які росіяни обрали для своєї «нової агентури». Однак, за великим рахунком, результат той самий: СБУ успішно протидії новій тактиці фсб і пачками затримує любителів рублів», - акцентує експерт.

Черненко наголошує, що системна робота української контррозвідки вже призвела до зниження кількості подібних інцидентів, особливо на залізниці. «ФСБ шукає таких зрадників різними методами. Або вираховуючи проросійські пости у соцмережах, або вербуючи через пропозиції роботи у телеграмі. Окрема категорія – ті, хто вступив в контакт зі спецслужбами рф на окупованій території чи будучи у росії. Крім того, часто ФСБ вербує у соцмережах для подібних завдань неповнолітніх», - пише екс-нардеп.

За його словами, паліїв можна розділити на дві категорії: перша - ідейні любителі «русского міра»; друга - безідеологічні любителі грошей.

«Втім, результат для обох категорій однаковий: за підпали майна військових чи залізниці - до 8 років позбавлення волі. Якщо ж, крім цього, мова йде і про наведення ворожих ракет, то строки можуть мати пожиттєвий термін. При цьому ворог не спішить обмінювати своїх викритих агентів, ставлячись до них, як до непотребу», - резюмує експерт.