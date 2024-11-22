Сім'ям цивільних, які захищали Україну і загинули в перший місяць повномасштабної війни, хочуть збільшити виплати до 15 млн грн

Уряд пропонує Верховній Раді збільшити до 15 млн грн виплати родинам цивільних, які загинули, захищаючи Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, ухвалений Кабміном законопроєкт, який незабаром зареєструють в парламенті, стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників.

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн", – зазначив голова уряду.

Шмигаль додав, що "це правильно і справедливо" і "допоможе підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і майбутнє".

Водночас представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що йдеться про зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги".

Документ пропонує уточнити підстави для надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України і забезпечити виплату одноразової грошової допомоги. Йдеться про загиблих в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року "під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України".

Додається, що також пропонується доплатити тим, хто раніше отримав менші суми, щоб загалом вона становила 15 млн грн.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Редакція Delo.ua відтоді веде онлайн-репортаж з основними подіями на фронті та в тилу – Війна в Україні: всі останні новини.