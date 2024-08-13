"Сталевий фронт" закупив 14 бронетранспортерів для 3-ї штурмової

Мілітарна ініціатива “Сталевий фронт”, заснована бізнесменом Рінатом Ахметовим, закупила та передала 14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 на суму 53 млн грн для 3-ї штурмової бригади.

FV432/434 Mark 2 — британський гусеничний бронетранспортер для перевезення військових, з екіпажем до 12 осіб, сталевою бронею для захисту від стрілецької зброї та осколків, максимальною швидкістю до 52 км/год і запасом ходу до 480 км на одному баку пального.

“Сталевий фронт” надав кошти для закупівлі їх у Британії: 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434.

“Ми знайшли ці бтр-и у Великій Британії, і понад шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту”, - повідомив представник “Сталевого фронту”, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

“Їхня проходимість набагато краще, ніж в колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою”, - розказав боєць 3-ї штурмової бригади Ампер

У ініціативі додали, що FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.

Додамо, що «Сталевий фронт» — мілітарна ініціатива, заснована бізнесменом Рінатом Ахметовим. Сума, яку Ахметов інвестував в підтримку України, перевищує 9 млрд грн.