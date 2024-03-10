У столичному парку хочуть демонтувати БРДМ-2 і передати її ЗСУ

Після перемовин з представниками однієї з військових частин у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ прийнято рішення передати в користування останнім БРДМ-2, розташовану у парку Воїнів-інтернаціоналістів в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомив очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

Він зазначив, що рішення демонтувати БРДМ-2 у парку було прийнято ще 19 січня 2024 року Робочою групою щодо усунення памʼятних обʼєктів, повʼязаних з історією Росії та СРСР, з публічного простору Києва.

Згідно з думкою експертів, цей обʼєкт є прикладом пропаганди радянського мілітаризму, а не вшануванням памʼяті українців, полеглих у війні в Афганістані.

"З 2014 у російсько-українській війні багато наших співвітчизників-учасників тієї війни відстоюють нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність. Прийнято рішення після перемовин з представниками однієї з військових частин у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ передати БРДМ-2 в користування останнім", - повідомив Калашник.

Для цього без залучення бюджетного фінансування одиницю техніки буде налаштовано, модернізовано та укомплектовано.

"Ми маємо максимально ефективно використовувати всі ресурси і якщо ця машина зможе бути корисною на передку чому б цього не забезпечити. До речі, ви знаєте що вона навіть вміє плавати при своїй масі у сім тонн?" – сказав голова Дарницької РДА.

"І вже після нашої великої Перемоги спецтехніка зможе гордо повернутися на пʼєдестал, а поки ми залишимо на її місці інформаційну табличку й горщики для квітами, які її будуть чекати", - підсумував він.

Довідка:

Бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 — основна бойова броньована машина розвідувальних військ радянського виробництва. Вона озброєна кулеметами та може виконувати різноманітні завдання на полі бою, включаючи знищення ворожих цілей та розвідку. БРДМ-2 залишається в експлуатації у різних країнах світу до сьогоднішнього дня, а її модифікації використовуються в різних військових конфліктах.