Удари СБУ по російських складах позбавляють ворога ресурсів для ведення війни – експерт

Удари Служби безпеки по складах в РФ позбавляють ворога ресурсів для ведення війни та вже призвели до нестачі у росіян снарядів на фронті. Про це пише політолог Олексій Загородній.

Експерт підкреслює, що все більше підприємств з РФ одночасно перебувають під санкціями Заходу і "дроновими санкціями" від СБУ. "Важко сказати, які з санкцій більш ефективні. Думаю "дронові" від Служби чудово доповнюють фінансові від американців. Втім одна перевага у наших санкцій є. Їх не обійдеш, і з третіми країнами не домовишся. Найкращий переговорник, якого ми можемо сьогодні відправити в РФ - це дрон від СБУ", - вважає Загородній.

Політолог акцентує, що удари Служби безпеки по російських складах позбавляють ворога ресурсів для ведення війни. "Склади вибухали весь минулий місяць у різних частинах РФ. Після масованих атак дронів СБУ по складах і заводах росіяни вже відчувають нестачу снарядів на фронті. Паритету у снарядах ще немає, але ситуація краща ніж була до прильотів", - пише експерт.

"Кожний підірваний на російській території снаряд – це снаряд, який не долетів до нашої землі. КАБ, що не впав у Харкові чи Запоріжжі. Снаряд, який замість прильоту по позиціям ЗСУ, порадував феєрверком жителів російської глухомані. Такі потужні вибухи за тисячі кілометрів від фронту мають значний психологічний ефект. Перенесення війни на територію ворога, безумовно, наближає закінчення війни", - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ, ССО та ГУР вразили завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він виготовляв вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.