Україна створила за кордоном військовий логістичний пункт

Уряд ухвалив постанову, яка регулює питання міжнародної військової допомоги. Окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується ще логістика постачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що постанова Уряду дозволила запуск "Українського логістичного пункту" поза межами держави.

"Фактично, це український підрозділ при міжнародному хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською", – наголосив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, до складу "Українського логістичного пункту" входять представники Міноборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів.

Це дозволить налагодити координацію з прийому та транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

"До цього діяльність українського персоналу на міжнародному хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей", – пояснив Гайдер.

Відтепер, коли міжнародну допомогу доставляють в Україну, Генштаб розподіляє її між складовими Сил безпеки і оборони для досягнення найбільш ефективного та раціонального використання. Транспортуванням по підрозділах займаються підрозділи логістики Сил оборони.

"Одна з найголовніших задач Міноборони – це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті", – наголосив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США нещодавно провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.

Також у Міністерстві оборони США призначили провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч.