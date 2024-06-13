Український дрон STING Mad Max «перепрошили» для підвищення автономності польотів та точності скидів, – Юрій Голик

Утримувати позицію в просторі, літати без GPS-навігатора чи повністю запрограмованим маршрутом – таким новим функціоналом наділили STING Mad Max розробники з команди підприємця і волонтера Юрія Голика. Хоча цей ударний дрон вже давно й успішно служить українським захисникам, інженери продовжують знаходити рішення для його вдосконалення.

Бомбер Mad Max має на своєму рахунку знищені склади боєприпасів, російські укріплення і живу силу. Він скидає вантаж у 3 кг і летить до 10 км, причому завжди прориває захист ворожих засобів РЕБ і повертається до наших позицій. Останнє – характерна риса всього модельного ряду STING, який оснащений захищеною лінією зв’язку та телеметрією. А завдяки удосконаленню програмного забезпечення STING Mad Max отримав ще й додаткові «суперсили».

Зокрема, ударний дрон зможе зависати в повітрі в певній точці і на конкретній висоті. Таке завмирання в просторі дозволяє оператору доставляти вибухові «подарунки» окупантам більш точно та прицільно.

Важливо, що безпілотник Mad Max – не одноразова техніка. Після бойового вильоту він прямує назад до оператора і після підзарядки та закріплення нового боєприпасу може знову рушати до ворога. Одна з нових функцій передбачає, що повернення дрона може відбуватись без контролю за допомогою камер та GPS-навігації.

І ключова новація – автономність польотів. Оператор може не контролювати дрон протягом всього вильоту, а завчасно запрограмувати послідовність дій Mad Max – його маршрут, висоту, координати точки, де буде здійснено автоматичний скид, а також повернення «додому» після місії. За словами розробників, ця функція буде особливо корисною для нічних вильотів, щоб можна було обійтись без відеозв’язку.

«Хоча наш бомбер STING Mad Max вже давно воює і є багато відгуків, ми практично щодня продовжуємо тестувати його можливості в полях. Багато десятків тестів. Це дає можливість вносити зміни у роботу окремих вузлів. Тепер це все потрібно протестувати. І якнайшвидше. Щоб нові партії наших бомберів були максимально продуктивні і зручні», – зазначив Юрій Голик.