13 человек пострадали от взрыва в Петербурге

28 декабря 2017, 09:15
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Следователи квалифицировали взрыв в Петербурге как покушение на убийство

13 человек пострадали от взрыва в Петербурге | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В результате взрыва в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) пострадали 13 человек. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 13 человек", — сообщила Митянина. По ее словам, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном.

Ранее сообщалось, что при взрыве в супермаркете в Петербурге пострадали 10 человек. По данным полиции, в районе касс сработало самодельное взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Специалисты оценивают его мощность в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Следователи квалифицировали взрыв в Петербурге как покушение на убийство.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: россия , взрыв

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13 человек пострадали от взрыва в Петербурге | Происшествия | Дело
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