13 человек пострадали от взрыва в Петербурге

В результате взрыва в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) пострадали 13 человек. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 13 человек", — сообщила Митянина. По ее словам, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном.

Ранее сообщалось, что при взрыве в супермаркете в Петербурге пострадали 10 человек. По данным полиции, в районе касс сработало самодельное взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Специалисты оценивают его мощность в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Следователи квалифицировали взрыв в Петербурге как покушение на убийство.