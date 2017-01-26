Администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН — NYT

26 января 2017, 08:40
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США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины

Администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН — NYT | Политика | Дело Увеличить картинку

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, которые не соответствуют разработанным критериям. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно документу, США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины.

Кроме того, если документ будет утвержден, то финансирования лишатся организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР. Авторы также призвали прекратить финансирование организаций, "которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, спонсирующих терроризм" или обвиняются в систематическом нарушении прав человека. Как отмечает издание, в случае принятия этого указа объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%.

Еще один проект указа, разработанный администрацией Трампа, предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами. В частности, предлагается выход из соглашений, "напрямую не связанных с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей".

Напомним, в среду, 25 января, президент США Дональд Трамп подписал два указа, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: дональд трамп , оон

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Администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН — NYT | Политика | Дело
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