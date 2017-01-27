Администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций с России — СМИ

27 января 2017, 09:58
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Трамп может отменить санкции против России

Администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций с России — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников.

Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

"Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России", — говорится в сообщении Потье. О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.

Ранее в США СМИ узнали, когда Дональд Трамп проведет первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналист NBC Хейли Джексон в Twitter, ссылаясь на источники в Белом доме. Согласно сообщению журналистки, Трамп планирует поговорить по телефону с Путиным уже в эти выходные.

По материалам: УНИАН
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Теги: дональд трамп , россия , санкции

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Администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций с России — СМИ | Политика | Дело
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