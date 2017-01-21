Акции протеста против Трампа прокатились по всему миру

21 января 2017, 11:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В день инаугурации Трампа протестующие вышли на улицы в Брюсселе, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Мехико. В субботу протесты начались в Австралии

Акции протеста против Трампа прокатились по всему миру | Политика | Дело Увеличить картинку

Акции протеста против вступившего в должность президента США Дональда Трампа прошли в Берлине у Бранденбургских ворот, в Брюсселе, Амстердаме, Эдинбурге и других городах Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участников, среди прочего, возмутили "популистские" высказывания Трампа.

Как сообщается, около 500 человек собрались у посольства США в Лондоне. Они призвали "скинуть Трампа", а самого президента США назвали "климатическим бедствием".

Акция протеста состоялась и в столице Мексики Мехико. Люди, собравшиеся у здания посольства США, скандировали лозунги против Трампа.

"Мы отвергаем расистский дискурс господина Трампа", — заявил один из участников акции.

Как сообщает Reuters, тысячи людей в Австралии и Новой Зеландии в субботу также вышли на акцию протеста против 45-го президента США.

В Сиднее около 3000 человек — мужчин и женщин — собрались на митинг в Гайд-парке, прежде чем отправиться к консульству США.

"Мы не протестуем против Трампа, мы протестуем против разжигания ненависти, ненавистной риторики, … ксенофобии, и мы хотим выступить единым голосом с женщинами по всему миру," — заявила организатор акции Минди Фрейбенд, подразумевая поддержку американских женщин, также протестующих против нового президента США.

Около 2000 человек провели мирные акции протеста в четырех городах Новой Зеландии.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против Трампа. Одетые в черное демонстранты, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна автомобилей, переворачивая мусорные баки и газетные автоматы.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: дональд трамп , сша , президент , акция протеста

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Акции протеста против Трампа прокатились по всему миру | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy 10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы 1
Все новости
Комментируемые
1 Родственники жертв катастрофы MH-17 потребовали возобновить поисковые работы 1 2 Премьер-министр Британии Тереза Мэй обнародует свой план "Брексита" во вторник 3 От наводнения в Таиланде погибли более 40 человек 4 В Берлине готовятся к кибератакам во время выборов в бундестаг 5 В Париже стартует конференция по достижению мира на Ближнем Востоке
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.