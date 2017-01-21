Акции протеста против Трампа прокатились по всему миру

Акции протеста против вступившего в должность президента США Дональда Трампа прошли в Берлине у Бранденбургских ворот, в Брюсселе, Амстердаме, Эдинбурге и других городах Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участников, среди прочего, возмутили "популистские" высказывания Трампа.

Как сообщается, около 500 человек собрались у посольства США в Лондоне. Они призвали "скинуть Трампа", а самого президента США назвали "климатическим бедствием".

Акция протеста состоялась и в столице Мексики Мехико. Люди, собравшиеся у здания посольства США, скандировали лозунги против Трампа.

"Мы отвергаем расистский дискурс господина Трампа", — заявил один из участников акции.

Как сообщает Reuters, тысячи людей в Австралии и Новой Зеландии в субботу также вышли на акцию протеста против 45-го президента США.

В Сиднее около 3000 человек — мужчин и женщин — собрались на митинг в Гайд-парке, прежде чем отправиться к консульству США.

"Мы не протестуем против Трампа, мы протестуем против разжигания ненависти, ненавистной риторики, … ксенофобии, и мы хотим выступить единым голосом с женщинами по всему миру," — заявила организатор акции Минди Фрейбенд, подразумевая поддержку американских женщин, также протестующих против нового президента США.

Около 2000 человек провели мирные акции протеста в четырех городах Новой Зеландии.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против Трампа. Одетые в черное демонстранты, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна автомобилей, переворачивая мусорные баки и газетные автоматы.