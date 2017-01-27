Alibaba купила MoneyGram за $ 880 млн

27 января 2017, 14:20
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Общая сумма сделки по покупке сервиса денежных переводов MoneyGram составит 880 миллионов долларов

Alibaba купила MoneyGram за $ 880 млн | Экономика | Дело Увеличить картинку

Американский сервис денежных переводов MoneyGram войдет в состав Ant Financial — финансового подразделения китайского онлайн-ритейлера Alibaba. Общая сумма сделки составит 880 миллионов долларов.

Китайская компания согласилась заплатить за каждую акцию MoneyGram 13,25 доллара, что на 11,5 процента выше цены закрытия торгов 25 января.

MoneyGram продолжит работать в США со штаб-квартирой в Далласе и сохранит свой бренд. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2017 года после одобрения регуляторами.

Напомним, MoneyGram предоставляет сервис по переводу денег между 350 тысячами отделений по всему миру. В компании открыты 2,4 миллиарда клиентских счетов.

Ant Financial ранее называлась Alipay, компания была создана в 2004 году для проведения платежей в магазине Alibaba. Сейчас Ant Financial занимает до половины китайского рынка онлайн-платежей.

По материалам: Медуза
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Теги: moneygram , деньги , китай , купля-продажа

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Alibaba купила MoneyGram за $ 880 млн | Экономика | Дело
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