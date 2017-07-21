Американские компании пытаются ослабить новые санкции против России — CNN

21 июля 2017, 09:21
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Об ущербе для своего бизнеса в России после утверждения новых санкций заявили компании, работающие в нефтяной, энергетической, банковской, аэрокосмической, автомобильной и тяжелой промышленности

Американские компании пытаются ослабить новые санкции против России — CNN | Политика | Дело Увеличить картинку

Крупные компании в США пытаются ослабить новые санкции против РФ, предусмотренные в законопроекте. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об ущербе для своего бизнеса в России после утверждения новых санкций заявили компании, работающие в нефтяной, энергетической, банковской, аэрокосмической, автомобильной и тяжелой промышленности. Сообщатся, что в число компаний, которые выразили озабоченность потерями от запланированных санкций, вошли, в частности, BP, Exxon, General Electric, Boeing, Citigroup, MasterCard, Visa. Проблемы обозначили также Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins. Вместе с тем инициаторы изменений "не против санкций" и не собираются добиваться отмены законопроекта. Сенатор от Демократической партии Сен Бен Карден отметил, что он не против технических изменений в законопроекте.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу каждый восьмой сторонник президента США Дональда Трампа отказался бы голосовать за него, если бы выборы состоялись в июле 2017 года.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: сша , россия , санкции , citigroup , mastercard , visa , ford

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Американские компании пытаются ослабить новые санкции против России — CNN | Политика | Дело
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