Американские компании пытаются ослабить новые санкции против России — CNN

Крупные компании в США пытаются ослабить новые санкции против РФ, предусмотренные в законопроекте. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, об ущербе для своего бизнеса в России после утверждения новых санкций заявили компании, работающие в нефтяной, энергетической, банковской, аэрокосмической, автомобильной и тяжелой промышленности. Сообщатся, что в число компаний, которые выразили озабоченность потерями от запланированных санкций, вошли, в частности, BP, Exxon, General Electric, Boeing, Citigroup, MasterCard, Visa. Проблемы обозначили также Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins. Вместе с тем инициаторы изменений "не против санкций" и не собираются добиваться отмены законопроекта. Сенатор от Демократической партии Сен Бен Карден отметил, что он не против технических изменений в законопроекте.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно опросу каждый восьмой сторонник президента США Дональда Трампа отказался бы голосовать за него, если бы выборы состоялись в июле 2017 года.