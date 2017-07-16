Арабские страны требуют отобрать у Катара право проводить чемпионат мира по футболу

16 июля 2017, 09:24
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Шесть арабских стран требуют от FIFA лишить Катар ЧМ-2022, ссылаясь на проблемы с безопасностью для болельщиков

Арабские страны требуют отобрать у Катара право проводить чемпионат мира по футболу | Политика | Дело Увеличить картинку

Шесть арабских стран, сокративших в прошлом месяце связи с Катаром, требуют от Международной федерации футбола (FIFA) перенести Чемпионат мира 2022 года из Катара.

Соответствующее послание они направили руководству FIFA, сообщает Reuters. По информации агентства, с письменным требованием в Международную федерацию обратились Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет.

В письме они настаивают, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, поскольку является "базой террористов".

Шесть стран пригрозили бойкотировать турнир, если FIFA не удовлетворит их требования. "Эти страны предупредили FIFA о рисках для болельщиков и игроков в Катаре", — сообщил глава футбольной федерации Джанни Инфантино. Напомним, ранее Катар заявлял, что кризис в Персидском заливе не повлияет на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2022 года.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: футбол , катар

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Арабские страны требуют отобрать у Катара право проводить чемпионат мира по футболу | Политика | Дело
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