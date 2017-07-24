Авиация Украины сбросила уже 376 тонн воды при тушении пожаров в Черногории — ГСЧС

24 июля 2017, 09:22
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С прошлой недели в Черногории не утихают масштабные пожары, работы украинской авиации по их тушению продолжаются

Авиация Украины сбросила уже 376 тонн воды при тушении пожаров в Черногории — ГСЧС | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает помогать в тушении лесных пожаров в Черногории, пока самолет сбросил уже 376 тонн воды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

За прошедшие сутки 23 июля авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушения лесного пожара в горных районах на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица.

На 7 часов 24 июля самолетом ГСЧС Ан-32П сброшено на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 376 тонн воды.

Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Напомним, во вторник вечером пожарный самолет Ан-32П прибыл в черногорский город Тиват для помощи в тушении масштабных лесных пожаров.

Также напомним, что с прошлой недели в Черногории не утихают масштабные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется, существует угроза распространения огня на дома в пригородах. В связи с этим Черногория попросила международной помощи в тушении пожара.

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Теги: черногория , гсчс , пожар , авиация

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Авиация Украины сбросила уже 376 тонн воды при тушении пожаров в Черногории — ГСЧС | Происшествия | Дело
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