Австралия требует от Google доплатить больше налогов

Alphabet Inc's заявил, что будет оспаривать налоговые доначисления, которые требует от него Австралийское налоговое управление (ATO). Об этом сообщает Reuters.

Австралийские налоговики начали боле пристально отслеживать уплату налогов транснациональными компаниями, которые работают в Австралии. В частности, в декабре 2016 года, АТО объявило, что семь глобальных компаний не уплатили 2 млрд австралийский долларов ($1,50 млрд). Управление не уточнило названий предприятия.

Однако австралийское подразделение Google сообщило в комиссию по ценным бумагам и инвестициям, что будет возражать против претензий со стороны АТО.

"Компания будет продолжать отстаивать свои позиции в отношении всех таких претензий",— указал Google в финансовом отчете. Компания не раскрывает, сколько ATO требовал доплатить налогов.

В декабре 2015 года Австралия приняла меры против уклонения от уплаты налогов. Австралийский Google реструктуризировал свои операции с 1 января 2016 года в соответствии с новым законодательством, и согласно его финансовому отчету увеличил доходы и налоги за 2016 календарный год.

Доход вырос с 498 миллионов австралийских долларов в 2015 году до 1,14 млрд австралийских долларов в 2016 году. Общая сумма налога на прибыль выросла до 16 млн австралийских долларов с 2,8 млн австралийских долларов в 2015 году.