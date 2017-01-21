Автобус с венгерскими школьниками разбился в Италии. Погибли 16 человек

21 января 2017, 11:20
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Возвращавшийся из Франции автобус с венгерскими подростками попал в аварию в Италии. Погибли 16 человек, 39 травмированы

Автобус с венгерскими школьниками разбился в Италии. Погибли 16 человек | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В результате аварии с автобусом на севере Италии погибли 16 человек, 39 получили травмы. Как сообщила в субботу, 21 января, спасательная служба, раненые доставлены в больницу в Вероне.

Итальянское информагентство Agi сообщило, что автобус врезался в дорожное ограждение и загорелся. По информации агентства, среди жертв, предположительно, находятся водитель-француз и его семья.

Газета Corriere della Sera пишет, что на борту автобуса находились 50 школьников из Будапешта в возрасте до 18 лет, которые возвращались из поездки во Францию. Эту информацию подтвердил представитель МИД Венгрии в эфире венгерского телеканала M1.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: венгрия , италия , авария

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Автобус с венгерскими школьниками разбился в Италии. Погибли 16 человек | Происшествия | Дело
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