Беларусь начнет испытания оружия собственного производства

29 января 2017, 12:03
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Беларусь запустит серийное производство легкобронированных машин

Беларусь начнет испытания оружия собственного производства | Политика | Дело Увеличить картинку

Беларусь в текущем году испытает ряд вооружений собственного производства и запустит серийное производство легкобронированных машин, заявляют в Государственном военно-промышленном комитете республики (ГВПК).

"В 2017 году будет испытан свой произведенный, доморощенный, гранатомет — противотанковый ракетный комплекс", — сообщил председатель ГВПК Сергей Гурулев журналистам в Минске.

Кроме того, продолжил Гурулев, в Беларуси в близкой стадии завершения работа над зенитно-ракетным комплексом средней дальности.

"В этом году, анонсирую, представим на параде легкобронированные машины. Мы разработали и приступаем к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса", — сообщил председатель ГВПК.

Также, по его словам, в текущем году будет продолжена работа над линейкой радиолокационных станций и беспилотной летной авиации.

В данной связи в комитете проинформировали, что в 2016 году организациями ГВПК созданы тактические беспилотные авиационные комплексы (БАК) ближнего действия "Беркут-1" и "Москит", БАК малой дальности "Беркут-2" и многофункциональный БАК "Гриф-100".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: беларусь , оружие

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