Беларусь снимет ограничения на открытие счетов за границей

Беларусь в течение двух лет снимет ограничения на открытие счетов в иностранных банках, говорится в пятилетнем плане правительства, решившегося на осторожную либерализацию на фоне экономического кризиса.

Сейчас для открытия счета в иностранном банке гражданам Беларуси необходимо получить разрешение центробанка страны.

Опубликованный во вторник план на 2016-2020 годы также предполагает введение в этом году гарантий необратимости приватизационных сделок и сокращение срока исковой давности по этим сделкам до 3 с 10 лет.

В Беларуси государство контролирует около 70% экономики, а приватизация затруднена из-за многочисленных административных ограничений и права государства вмешиваться в работу уже приватизированных компаний.

Белорусские власти пытаются привлечь иностранных инвесторов, чтобы оживить экономику, которая сокращалась в последние два года.

До сентября 2014 года, когда НБУ ужесточил валютные ограничения, граждане Украины также могли открывать счета в иностранных банках лишь при наличии лицензии Нацбанка. На сегодняшний день открыть счет за рубежом и не нарушить при этом законодательство Украины невозможно.