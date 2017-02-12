Беларусь установила безвизовый режим для 80 государств

12 февраля 2017, 13:27
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Граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств, смогут ездить в Беларусь без виз

Беларусь установила безвизовый режим для 80 государств | Политика | Дело Увеличить картинку

12 февраля вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств, среди которых США и страны ЕС, на срок не более 5 суток. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или другой документ, который его заменяет, для выезда за границу, денежные средства из расчета не менее 25 евро на человека, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Установленный порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также тех, кто намерен осуществить вылет в аэропорты России. Указ также не распространяется на иностранцев, совершающих официальные поездки.

Напомним, 1 февраля директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Этот шаг стал ответом на введение Минском безвизового режима сроком для граждан ЕС и США.

В МИД Беларуси заявили, что установление Россией пограничной зоны с Беларусью произошло без предварительного уведомления Минска.

3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нынешний кризис в отношениях с Россией связан с опасениями Москвы по поводу изменения внешнего курса Беларуси.

По материалам: Европейская правда
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Теги: беларусь

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