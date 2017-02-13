Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении на третий срок. Как сообщила в понедельник, 13 февраля, Центральная избирательная комиссия страны, на выборах 12 февраля Бердымухамедов получил 97,69 процента голосов. Кроме него баллотировались еще восемь кандидатов, у которых изначально не было шансов на победу. На участки, согласно официальным данным, пришли около 98 процентов избирателей.

Авторитарно правящий Туркменией Бердымухамедов занимает должность президента с 2006 года, когда умер его предшественник Сапармурат Ниязов. В сентябре прошлого года срок президентских полномочий был увеличен с 5 до 7 лет, кроме того были упразднены возрастные ограничения для кандидата в президенты. Эксперты полагают, что 59-летний Бердымухамедов будет править страной пожизненно, как Ниязов.