Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении

13 февраля 2017, 09:18
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Авторитарно правящий Туркменией Бердымухамедов занимает должность президента с 2006 года

Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении | Политика | Дело Увеличить картинку

Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении на третий срок. Как сообщила в понедельник, 13 февраля, Центральная избирательная комиссия страны, на выборах 12 февраля Бердымухамедов получил 97,69 процента голосов. Кроме него баллотировались еще восемь кандидатов, у которых изначально не было шансов на победу. На участки, согласно официальным данным, пришли около 98 процентов избирателей.

Авторитарно правящий Туркменией Бердымухамедов занимает должность президента с 2006 года, когда умер его предшественник Сапармурат Ниязов. В сентябре прошлого года срок президентских полномочий был увеличен с 5 до 7 лет, кроме того были упразднены возрастные ограничения для кандидата в президенты. Эксперты полагают, что 59-летний Бердымухамедов будет править страной пожизненно, как Ниязов.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: туркмения , президентские выборы

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Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении | Политика | Дело
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