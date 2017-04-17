Беспилотные такси и официанты-роботы: Кристин Лагард рассказала о будущих вызовах на рынке труда

"У некоторых из вас уже есть дети. Так вот: две трети современных детей будут работать по специальностям, которые сегодня еще не существуют", — начала свое выступление Кристин Лагард. Такое заявление от директора Международного валютного фонда может напугать любого. Но Лагард считает, что переживать не стоит, нужно просто готовиться.

Осознать масштабы

Рост инноваций несет за собой серьезные изменения во всех сферах человеческой жизни. Рынок труда — не исключение. Когда одни видят в технологиях шансы для дальнейшего развития, то другие просто остаются без работы. И последних в будущем может стать намного больше.

Уже сегодня, многие задачи, которые раньше выполняли люди, делает компьютер. С каждым годом список профессий, которые поддаются автоматизации, будет расти. И даже если завтра роботы не заберут у нас всю работу, то на уровень зарплат они точно повлияют. Международный валютный фонд в своих отчетах уже предостерегает: технологии стали основным фактором, обусловившим относительное снижение доходов работников низкой и средней квалификации в последние годы.

Не бояться

Кристин Лагард видит будущее, в котором людей будут возить беспилотные такси, пиво в барах будут наливать машины, а если сломается какая-то деталь от кофеварки, то человек сам сможет распечатать ее на 3D-принтере. Но не так страшны роботы, как их малюют. Директор МВФ уверенна, что в технологиях больше возможностей, чем угроз. И призывает нас последовать ее примеру.

Готовиться

Чтобы завтра не наступило внезапно, подготовка к нему должна начаться уже сегодня. Кристин Лагард выделяет три направления, по которым государствами должна быть проведена наиболее тщательная работа в ближайшее время. Это — инвестиции в инновации, образование и поддержка жертв перемен.

Начнем с инноваций. В них в любом случае нужно вкладывать деньги, это здоровый процесс эволюции. По словам Лагард, если страны с развитой экономикой увеличат объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Research and Development, R&D) в среднем на 40 процентов, то в долгосрочной перспективе их ВВП может увеличиться на 5 процентов. Это также должно повлиять на рост продуктивности. Работники получают в свое распоряжение новые технологии, благодаря этому растет продуктивность/прибыль и как следствие — зарплата.

Но чтобы минимизировать количество пострадавших от развития технологий, людей нужно подготовить к изменениям на рынке труда будущего. Кристин Лагард предлагает схему "обучение на протяжении всей жизни" — от дошкольного образования до обучения на рабочем месте и курсов для пожилых людей. Так человек получит возможность вовремя переквалифицироваться, чтобы не стать безработным. В качестве примера директор МВФ называет Сингапур: там существует государственная программа, которая помогает людям любого возраста в повышении квалификации.

Однако если уже кто-то стал жертвой перемен, то государство должно его поддерживать. Начиная от финансовой помощи и содействия в поиске работы, заканчивая опять же специальными курсами по профессионально-технической переподготовке.

Только представьте, как поменялся рынок труда после появления электрического освещения. Свечные фабрики начали резко сокращать штат, люди теряли работу, нужно было переучиваться и искать что-то новое. Трагедия целого поколения прямо. Но с развитием современных технологий одно поколение теперь может столкнуться с десятками таких "трагедий" на своем веку. Мир меняется очень быстро и за ним нужно успевать. Не обязательно бежать сейчас и переквалифицироваться на специалиста по беспилотным автомобилям, но надо быть готовым к тому, что учиться придется всю жизнь.