Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа

18 января 2017, 08:53
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Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа | Политика | Дело Увеличить картинку

Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает ВВС.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в "Твиттере": "Все это болтовня, болтовня, болтовня — и никаких действий или результата".

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа — это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

"Ошибка (или ложь)!" — написал Трамп в "Твиттере", заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

По материалам: Украинская правда
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Теги: дональд трамп

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Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа | Политика | Дело
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