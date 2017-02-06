Facebook будет бороться с ложными новостями перед выборами президента во Франции

Facebook совместно с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов. В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes, сообщает "Медуза" со ссылкой на Le Monde

Пользователи французской версии Facebook смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал.

Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком "Оспорено независимыми фактчекерами".