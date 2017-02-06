Facebook будет бороться с ложными новостями перед выборами президента во Франции

06 февраля 2017, 13:00
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Facebook запустил во Франции процедуру фактчека перед президентскими выборами. Сомнительные публикации будут отмечаться специальным флажком

Facebook будет бороться с ложными новостями перед выборами президента во Франции | Общество | Дело Увеличить картинку

Facebook совместно с французскими СМИ запустили проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов. В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes, сообщает "Медуза" со ссылкой на Le Monde

Пользователи французской версии Facebook смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, такие публикации отправят на проверку на специальный портал.

Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком "Оспорено независимыми фактчекерами".

  • В декабре 2016 года Facebook запустил аналогичную процедуру в США, партнерами стали ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact и Snopes. Месяц спустя проект стартовал в Германии при содействии Correctiv. Подобные сообщества планируют создать и в других странах.
  • Facebook объявил о расширении кампании по противодействию ложным новостям после того, как соцсеть обвинили в бездействии. Утверждалось, что широкое распространение ложных публикаций способствовало победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
  • Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. По последним опросам, среди кандидатов в первом туре лидирует Марин Ле Пен ("Национальный фронт"), второе место занимает Эммануэль Макрон ("Вперед!"), который обошел Франсуа Фийона ("Республиканцы"). Во втором туре французы готовы отдать победу сопернику Ле Пен — Макрону или Фийону.

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Теги: социальные сети , facebook , президентские выборы

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Facebook будет бороться с ложными новостями перед выборами президента во Франции | Общество | Дело
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