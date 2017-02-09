Мировой бойкот. Бренды, которые прекратили сотрудничество с семьей Дональда Трампа

Uber

СЕО сервиса Трэвис Каланик покинул консультативный совет при Трампе в прошлый четверг. Компания подверглась международному бойкоту после обвинений в попытке получить прибыль от протестов таксистов против антииммиграционного указа, запрещающего людям из семи, преимущественно мусульманских, стран въезд в США.

В электронном письме, отправленном Трампу, Каланик писал: "Участие СЕО Uber в этом заседании не означало поддержки главы Белого дома и его программы, но, к сожалению, оно было расценено именно таким образом".

Nordstrom

В четверг сеть универмагов объявила о том, что перестанет сотрудничать с брендом Ivanka Trump из-за падающих продаж. "Каждый год мы отказывается от 10% брендов и обновляем ассортимент", — отметил представитель компании. Nordstrom стал одним из главных целей антитрамповского бойкота после того, как открытое письмо покупателя стало вирусным в октябре. Письмо назвало бренд Ivanka Trump "токсичным" и потребовало Nordstrom отказаться от него.

Сеть уже навлекла на себя гнев Трампа, который отметил в твите, что компания плохо поступила с его дочерью.

Macy's

Сеть перестала продавать линию мужской одежды Дональда Трампа в 2015 году после того, как он назвал мексиканских иммигрантов "насильниками" и "наркоторговцами". После того как Трамп выиграл в президентской гонке, CEO Macy's Терри Лундгрен заявил, что компания будет и впредь придерживаться своего решения. "Мы приветствуем всех клиентов и уважаем достоинство всех людей, это наша культура. Мы разочарованы и огорчены недавними замечаниями по поводу иммигрантов из Мексики. В свете заявлений, сделанных Дональдом Трампом, мы решили прекратить наши деловые отношения", — говорится в заявлении компании. При этом Macy's не отказалась от продаж одежды и аксессуаров бренда Ivanka Trump.