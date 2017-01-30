Британия впервые со времени холодной войны направит эсминец в Черное море — СМИ

30 января 2017, 09:11
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Вооруженный зенитно-ракетным комплексом боевой корабль направится в Черное море, чтобы "защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в Украине"

Британия впервые со времени холодной войны направит эсминец в Черное море — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

Великобритания впервые со времени холодной войны направит в Черное море вооруженный ракетами миноносец HMS Diamond.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, вооруженный зенитно-ракетным комплексом боевой корабль направится в Черное море, чтобы "защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях в Украине".

На борту эсминца будут находиться до 60 военных.

"Британия посылает четкий сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", — заявил министр обороны Майкл Фэллон.

Как ожидается, прибытие эсминца в Черное море совпадет по времени с размещением британских солдат в других восточноевропейских странах. В частности, летом в Эстонию прибудут около 800 солдат, еще 200 будут размещены в Польше.

По материалам: Европейская правда
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Теги: черное море , великобритания

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Британия впервые со времени холодной войны направит эсминец в Черное море — СМИ | Политика | Дело
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