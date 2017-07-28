Британский финансист оценил состояние Путина в $200 млрд

Британский финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире, оценивая его состояние в 200 млрд долларов. Об этом сообщает CNS News.

Об этом финансист рассказал в четверг, 27 июля, в юридическом комитете Сената США, который расследует вмешательство России в американские выборы 2016 года. Браудер, человек, который лоббировал в Конгрессе США принятие закона Магнитского, объяснил, почему Путин изо всех сил пытается его отменить.

"Владимира Путина я считаю самым богатым человеком в мире", — сказал Браудер в четверг в суде Сената. "Я считаю, что он стоит 200 миллиардов долларов. Эти деньги хранятся во всем мире — в банках в Америке и во всем мире", — сказал он.

"Цель путинского режима состояла в том, чтобы совершать страшные преступления, чтобы получить эти деньги, и он не хочет терять их, заморозив, потому что он лично рискует попасть в список Магнитского. Это очень личная проблема, которая является первой причиной, по которой он так расстроен", — добавил Браудер.

Отмена закона Магнитского — это "самый важный приоритет внешней политики Владимира Путина", — уточнил он. Также он сказал, что вторая причина для кампании Путина по отмене закона — это последствия для его союзников. Он заявил, что Путин давал указания своим людям совершать такие ужасные вещи, как пытки и убийства, а взамен обещал абсолютную безнаказанность, но закон Магнитского ее не гарантирует.

"И я не стал бы недооценивать значение закона Магнитского с точки зрения последствий, поскольку он не только замораживает активы, которые хранятся в Америке, но в тот же момент, когда вы попадаете в его список, вы попадаете в список санкций ОФАК (Управление по контролю за иностранными активами), который является казначейским (ОФАК — департамент казны США — ред.) списком санкций", — отметил финансист.

"Ни один банк в мире не хочет нарушать казначейские санкции и поэтому любой банк, даже если это Южная Корея или Дубай, если увидят кого-то из списка санкций в казначействе, закроет их счет в тот же день", — продолжил он.

Браудер когда-то руководил крупной инвестиционной фирмой в России, а когда обнаружил массовые мошенничества и коррупцию среди российских бюрократов был выслан из страны. Он лоббировал закон Магнитского, названный в честь его адвоката Сергея Магнитского, которого в 2009 году пытали и убили в России за отказ отозвать свои показания против коррумпированных российских чиновников.