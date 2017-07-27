Цена нефти Brent поднялась выше 50 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 июля 2017 года, поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,86 доллара за баррель. Это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают возможные санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники среди американских чиновников. "Администрация главы США Дональда Трампа рассматривает возможные санкции в отношении жизненно важного энергетического сектора Венесуэлы, в том числе государственную нефтяную компанию PDVSA, что станет серьезной эскалацией усилий США по оказанию давления на левое правительство страны в условиях подавления оппозиции", — говорится в сообщении.