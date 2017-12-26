Численность населения Шанхая ограничат до 25 млн человек

26 декабря 2017, 10:30
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Как отмечается в директиве Госсовета КНР, к 2035 году количество постоянных жителей в Шанхае будет ограничено до 25 млн человек

Численность населения Шанхая ограничат до 25 млн человек | Общество | Дело Увеличить картинку

В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году для борьбы с так называемой "болезнью большого города".

Как отмечается в директиве, выпущенной Госсоветом КНР, к 2035 году количество постоянных жителей в Шанхае будет ограничено 25 млн человек, а общая площадь земли под застройку к тому же сс року не превысит 3,2 тыс. кв. км.

Город будет осваивать землю экономно, жестко контролируя выделение земель под застройку и обоснованно используя подземное пространство.

Директива также требует от города усилить действия по защите окружающей среды и исторических достопримечательностей, включая здания, где Коммунистическая Партия Китая провела свой первый съезд.

"Болезнь большого города" возникает, когда мегаполис страдает от загрязнения окружающей среды, заторов на дорогах и нехватки государственных услуг, включая образование и медицинское обслуживание. Многие из крупнейших городов Китая также сталкиваются с ростом цен на жилье.

Шанхай, который находится на восточном побережье Китая, имел постоянное население в 24,15 млн человек в конце 2015 года, сообщило официальное агентство КНР Синьхуа в прошлом году.

Как отмечает The Guardian, некоторые эксперты сомневаются в целесообразности подобных планов, причем Лян Чжунтан, эксперт китайского правительственного аналитического центра, описывает схему как "непрактичную и противоречащую тенденции социального развития". По его словам, от данной идеи больше всего пострадают трудовые мигранты и малообеспеченные слои населения.

Власти КНР установили аналогичную планку для Пекина в сентябре этого года, заявив, что население города не должно превышать 23 млн к 2020 году. В Пекине, согласно данным 2014 года, проживало 21,5 млн человек. Чиновники также хотят сократить население шести основных районов китайской столицы на 15 % по сравнению с 2014 годом.

Чтобы помочь в достижении этой цели, власти заявили, что в апреле 2018 года некоторые государственные учреждения, государственные компании, а также и другие "непрофильные" структуры будут перенесены в недавно созданный город-спутник, расположенный примерно в 100 км к югу от Пекина. Точная дата переезда пока не определена, однако власти Пекина уже начали процесс перераспределения населения города. В ноябре десятки тысяч рабочих-мигрантов были выселены из своих домов после того, как власти объявили о начале борьбы с пожароопасными зданиями.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: шанхай , демография , китай

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Численность населения Шанхая ограничат до 25 млн человек | Общество | Дело
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