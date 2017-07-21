Число пострадавших от землетрясения в Греции превысило 120 человек

Число пострадавших от землетрясения в Эгейском море и на острове Кос (Греция) превысило 120 человек, передает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что в результате землетрясения на острове Кос пострадали более 120 человек. По данным местных властей, стихия повредила несколько зданий, мечеть, главный порт острова, а также крепость 14 века, которая расположена возле порта. Кроме того, затоплены несколько дорог на острове, а также разбиты окна и появились трещины в зданиях. На данный момент приостановлено движение паромов. Также сообщается, что спасатели продолжают поиски людей, которые могли оказаться заблокированными в домах. Напомним, ранее сообщалось, что информации о пострадавших украинцев от землетрясения в Эгейском море пока нет. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло ночью у побережья Турции.

Эпицентр стихии находился в 10 км от города-курорта Бодрум в турецкой провинции Мугла, а также в 16 км от острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

По состоянию на утро 21 июля 2017 года информации о пострадавших украинцах в ходе землетрясения в Эгейском море не поступало. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter. "Землетрясение в Греции и Турции. Консул сообщает, что по состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.