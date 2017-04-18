Число сторонников аннексии Крыма в России сократилось на 6%

18 апреля 2017, 08:52
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Аннексию Крыма поддерживают 64% россиян, тогда как не поддерживают 23%. Два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно

Число сторонников аннексии Крыма в России сократилось на 6% | Политика | Дело Увеличить картинку

В Российской Федерации за два года на 6% сократилось число сторонников аннексии Крыма. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра".

Так, согласно опросу, аннексию Крыма поддерживают 64% россиян, тогда как не поддерживают 23%. Вместе с тем, два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно.

Кроме того, сообщается, что согласно опросу, число россиян, которые считают, что восток Украины должен стать частью РФ сократилось вдвое - 21% сейчас против 48% в марте 2014 года.

Ранее сообщалось, что Турция подтвердила свою позицию по непризнанию аннексии Крыма. Турецкая сторона также подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и отметила, что будет продолжать следить за ситуацией в Крыму для защиты прав и интересов крымских татар.

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Теги: оккупация крыма , крымские татары , крым , россия , соцопрос

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Число сторонников аннексии Крыма в России сократилось на 6% | Политика | Дело
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