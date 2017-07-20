В Польше приняли скандальный закон о Верховном суде. Люди выходят на протест

В четверг, 20 июля, польский Сейм принял новый закон о Верховном суде.

В ответ оппозиция вывела под президентский дворец 50 тысяч митингующих (по данным полиции, 14 тыс.). Они скандировали: "Объединенная оппозиция", "Мы хотим вето", "Свободные суды". Кто-то перед началом манифестации включил песню Джона Леннона "Imagine".

"235 депутатов из "Права и справедливость" проголосовали за то, чтобы уничтожить независимость польских судов и Верховный суд Польши. Это ганьба", — заявил лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Гжегож Схетына.

Глава Верховного суда Адам Стрембош сказал, что обратился к президенту Анджею Дуде, чтобы тот не "марал себе руки этим законом".

Часть митингующих перешла под здание Сейма.

Акции протестов прошли также в Познани, Кракове, Вроцлаве и Гданьске, где с помощью свечей устраивали "цепочки света".

Что изменится в законе Верховном суде Польши

I.Ключевое и наиболее критиковавшееся положение гласит, что на следующий день после вступления закона в силу действующие судьи ВС переходят "в состояние покоя", за исключением тех, кого решит оставить президент (из тех, кого подаст министр юстиции).

Весь этот процесс будет выглядеть следующим образом. Отправка на покой судей ВС произойдет спустя 30 дней с момента объявления закона. Министр юстиции подает в новый Национальный судебный совет список судей с указанием, кто в какой из палат должен работать. Далее судебный совет в течение 14 дней принять решения по каждому судье ВС и передает их президенту. А глава государства уже сам принимает решение.

На переходной период штат судей увеличили с 44, предусмотренных законом, до 56. Сейчас в ВС 84 судьи.

II.Второе изменение касается создания пятой палаты в Верховном суде — Дисциплинарной. Ее судьи рассматривают дела судей, прокуроров, адвокатов и нотариусов (одна из правок убрала из этого списка судебных приставов). Целью новой палаты должно стать повышение этических и моральных стандартов в судебной среде.

То, в какую палату будут направляться определенные дела, должно быть предусмотрено в Регламенте работы ВС. До нынешнего времени его принимали сами судьи Верховного суда, а после вступления закона в силу — президент, но по представлению министра юстиции после консультаций с Национальным судебным советом.

Польский омбудсмен Адам Боднар перед третьим чтением предупреждал депутатов, что законопроект вместе с законом о Национальном судебном совете и устройстве судов общей юрисдикции лишает граждан права на независимый суд.

III.Принятый закон содержит поправку, без которой президент Анджей Дуда отказывался его подписывать. Пятнадцать судей — членов второго собрания Национального судебного совета парламент будет выбирать 3/5 голосов. Это единственное положение, которое вступит в силу до вступления в силу закона — через две недели после опубликования.

Депутат Тарчинский был самым эмоциональным во время обсуждения законопроекта в среду и вырывал смартфон у оппозиционерки. Фото: fakt.pl

Напомним, в ночь на среду в Сейме прошло второе чтение проекта закона "О Верховном суде". Первое чтение прошло во вторник утром. К законопроекту подали более тысячи правок.

"Вы все канальи" — Качиньский

Законопроект в среду вызвал массу эмоций публично раскритиковал депутат от оппозиционной "Гражданской платформы" Борис Будка. Он обвинил "Право и Справедливость" в том, что они "застряли в Польской народной республике". "Нет никакой реформы, есть одна большая ложь, лицемерие и манипуляция. К сожалению, вместо того, чтобы реформировать польские суды, вы предложили коммунистическую модель", — заявил Будка.

"У вас есть свой Сейм, Сенат, президент, хотите контролировать Верховный суд. Но не для того, чтобы полякам жилось лучше, а чтобы оправдать своих людей, и, возможно, признать недействительными будущие выборы", — добавил оппозиционер.

Но вывел из себя он лидера "ПиС" Ярослава Качиньского упоминанием его погибшего под Смоленском брата: "Пока был Лех Качиньский, вы не смели поднять руку на правосудие, потому как, к счастью, был кто-то, кто понимал, что такое разделение властей. Этим законопроектом вы пытаетесь задушить польскую демократию".

В ответ Качинський призвал "не вытирать свои предательские морды именем моего покойного брата, уничтожали его, убивали его, вы — канальи".

Во фракции Kukiz'15 отметили, что в законопроекте присутствует конфликт интересов, так как министр юстиции является одновременно генеральным прокурором, а документ предусматривает, что прокурор будет давать распоряжения судьям.