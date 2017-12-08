Что значит признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

Почему Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Вначале следует напомнить небольшой бюрократический нюанс — после принятия закона в 1995 году, президент США каждые полгода должен подписывать документ, запрещающий перевод посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Выступление Трампа по Иерусалиму произошло через пять дней после истекшего дедлайна. Президент США объявил весь Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать процесс перевода посольства в этот древний город. Отметим, правда, что пока посольство остается в Тель-Авиве, что потребовало от лидера США все-таки подписать документ отказа.

Сама идея с Иерусалимом для Трампа не нова. Еще во время предвыборной гонки он говорил о своем желании решить многолетний арабо-израильский конфликт, включая статус Иерусалима как столицы двух держав. После инаугурации роль медиатора взял на себя зять Трампа Джаред Кушнер. Но самые важные решения Трамп принимал лично.

Чтобы понять суть конфликта, надо немного углубиться в историю. Впервые концепт Иерусалима как столицы двух держав был предложен ООН в 1947 году, после завершения Британского мандата на территории современного Израиля и Палестины.

Иерусалим — разделенный город с 1948 года

Арабы отвергли такой план и в 1948 году, через день после создания независимого Израиля, напали на него. Но атака была отбита. Иерусалим остался разделенным: западная часть отошла еврейскому государству, восточная, включая Старый город, Храмовую гору с мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы — Иордании( фактически — палестинцам). Западный Иерусалим стал столицей Израиля через два года, в 1950. В 1967 году арабские силы во второй раз попытались "скинуть Израиль в море" во время Шестидневной Войны, но снова потерпели поражение, а Восточный Иерусалим был оккупирован Израилем. Третья и на данный момент последняя попытка произошла в 1973 году во время Войны Судного Дня.

Кроме этого, давние стены Иерусалима были свидетелями двух кровавых арабских восстаний — Интифады, в которых погибли тысячи людей с обеих сторон. Вторая Интифада — так называемая Интифада Аль-Аксы началась после визита Ариэля Шарона на Храмовую Гору (палестинцы считают ее своей).

Трамп своим решением разбередил старую рану, признав Восточный Иерусалим частью столицы Израиля. Арабские государства, понятное дело, оккупации не признают и постоянно требуют от Израиля "вернуться к границам 1967 года".

Такое решение президента США, так или иначе, спровоцирует новую волну насилия, если не новую Интифаду со стороны радикальных сил и группировок, таких как ХАМАС в Газе или ФАТХ. Можно также ожидать агрессии со стороны простых палестинцев. Не способствует это и мирным переговорам ради решения конфликта. Даже если объявление Иерусалима столицей Израиля имеет пока что больше символический, чем практический эффект (переезд посольства США, если такое случится, может занять годы), оно посеяло семена нового раздора. Из них может взойти буря.

Для тех, кто верил в возможность сосуществования двух народов на этой многострадальной земле, прошел холодный зимний дождь. Перспективы мирного урегулирования становятся туманными, как никогда.

Не удивительно, что праздновал это решение фактически только Израиль и его лобби в США, включая Республиканскую партию. Это лобби фактически и привело Трампа к власти на обещаниях продолжать полную поддержку еврейского государства. А вот ключевые сторонники США в Европе — Германия, Франция, Британия, Турция — раскритиковали его, обнажив углубление расхождений между Европой и Америкой. Старый Свет еще помнит мирные соглашения в Осло 1993 году и не хочет нового конфликта на Ближнем Востоке, их сейчас и так достаточно — Сирия, Ирак, Йемен, кризис с Катаром.

Главный человек по безопасности в ЕС — Федерика Могерини — сказала, что американцы "дискредитировали себя как честный делец" и затруднили движение к мирному процессу. Можно сказать даже больше — начав как медиатор, США в итоге приняли полностью про-израильскую позицию, исключив из сделки не только палестинцев, а фактически — весь арабский мир.

Осуждение, агрессия и гнев — реакция арабского мира

Главный союзник США на Ближнем Востоке — это Саудовская Аравия. В союз с ней против Ирана американцы ранее привели Израиль, который потихоньку начал открывать себя арабскому миру. Теперь же Эр-Рияд и Иордания присоединились к хору критиков решения Трампа, указывая ему на "уничтожение идеи двух государств для двух народов". Более того, король Иордании Абдулла Второй, хранитель святых мест в Восточном Иерусалиме, назвал его "опасным решением". А Саудовская Аравия — "несправедливым и безответственным". Пока неясно, удержится ли после этого союз против Ирана.

Общий список выразивших несогласие/предостережение Трампу в связи с Иерусалимом довольно долгий и включает среди прочих Арабскую Лигу, Марокко, Египет и Ирак. Багдад вообще пошел на более радикальные действия, отозвав своего посла из Вашингтона. Анкара устами Эрдогана заявила, что "Трамп толкает Ближний Восток в огонь". Палестинцы через фактически премьер-министра Рами Хамдаллу признали "провокативность" признания Иерусалима столицей Израиля.

Сразу после объявления Трампа протесты прокатились Турцией, Иорданией, Западным Берегом реки Иордан. В ливанских лагерях беженцев вспыхнули беспорядки (Ливан принял миллионы беженцев из Сирии). Волна может захлестнуть и более спокойные регионы, такие как арабские монархии.

Что дальше для города и региона

Американские чиновники заявляют о сохранении отношений, будто ничего не произошло, и о совместной борьбе с терроризмом. Но так не будет, нефтяные страны Залива, которые сами финансируют арабские движения и боевиков в Сирии, не смогут закрыть на такое решение глаза.

"Мирный план", который разрабатывает Джаред Кушнер, может и будет готов "через несколько месяцев", Аббас может приехать в Вашингтон, а Пенс — на Ближний Восток. Но урон уже нанесен серьезный. Иерусалим и его святые для трех религий места были фактором, удерживающим их вместе, особенно арабов и других мусульман.

Призыв на плакате не переводить посольство США из Тель-Авива

А появление в таком турбулентном городе как Иерусалим целого американского посольства еще более повысит градус противостояния. В таком случае, его сотрудники будут работать в условиях повышенного риска, а само здание может стать целью нападения, как это было в Африке, Иране и Ливии.

Многое будет зависеть от лидеров арабского населения. И если Махмуд Аббас, глава Палестинского Государства, может попробовать успокоить "улицу", чтобы сохранить американское финансирование, то не зависящий от них ХАМАС может мобилизовать Газу на новые нападения и теракты, например, в Иудее и Самарии.

Это все потянет за собой еще большую ненависть к США в арабском мире, еще больше смертей в уставшем от агрессии регионе. Самое важное — изменение статуса Иерусалима в пользу Израиля может исключить Вашингтон как официального участника мирных переговоров на Ближнем Востоке. И собрать все стороны за одним столом для новых переговоров не получится.

Первые столкновения с применением резиновых пуль уже зафиксированы, как и десятки раненых на Западном Берегу реки Иордан. Остается наблюдать и надеяться, что не последует более серьезного насилия.