Дания обвиняет Россию в хакерских атаках

24 апреля 2017, 08:51
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Российские хакеры два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании

Дания обвиняет Россию в хакерских атаках | Политика | Дело Увеличить картинку

Хакеры из России, связанные с руководством страны, два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании. Об этом рассказал министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен, передает Медуза со ссылкой на Berlingske.

В отчете, который приводит Berlingske, сообщается, что в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear имели доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников военного ведомства. "Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, которые просто развлекаются. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", — заявил Фредриксен.

Отмечается, что взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены. Теперь эту проблему устранили. Представители Кремля не смогли оперативно прокомментировать Reuters сделанные Фредриксеном заявления.

По материалам: УНИАН
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Теги: дания , россия , хакеры , кибербезопасность

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Дания обвиняет Россию в хакерских атаках | Политика | Дело
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