Дания вышла из Европола

Как пояснили в Еврокомиссии, у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с полицейской организацией Евросоюза, не являясь ее членом. Новый договор между ЕС и Данией был подписан в субботу, 29 апреля.

Датчане выступили за сохранение особого статуса в общеевропейском правовом пространстве еще в 2015 году. На референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС.

Результаты референдума стали поражением для правительства в Копенгагене и успехом для правопопулистской Датской народной партии. С тех пор премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен усиленно искал компромисс для сохранения полицейского взаимодействия с Евросоюзом и доступа к базе данных Европола.

Новое соглашение позволит Копенгагену запрашивать у Европола информацию до тех пор, пока Дания входит в зону Шенгенского договора.

Поскольку Дания сохранит свой особый правовой статус в ЕС, она перестанет участвовать в работе Европола, превратившегося в надгосударственную структуру под руководством европейских органов юстиции. Этот статус Дания получила в 1992 году после того, как датчане на референдуме отказались признать Маастрихтский договор о создании ЕС.