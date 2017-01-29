Дело МН17: нидерландские следователи не могут понять, что изображено на снимках с радаров, переданных росиянами

29 января 2017, 09:49
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Радиолокационные данные, которые Россия передала следователям из Нидерландов, оказались непригодными для использования

Дело МН17: нидерландские следователи не могут понять, что изображено на снимках с радаров, переданных росиянами | Политика | Дело Увеличить картинку

Россия передала нидерландским следователям по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины данные радиолокационного контроля в нестандартном формате, не соответствующем установленным международными форматам, в связи с чем использовать их пока не удалось.

Об этом в субботу, 28 января, сообщил представитель прокуратуры Нидерландов в Амстердаме, пишет 29 января Deutsche Welle со ссылкой на dpa. "Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров", — приводит его слова агентство dpa.

Как отмечается, по сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации. Как известно, Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года — вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из РФ.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

По материалам: УНИАН
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Теги: авиакатастрофа , россия , нидерланды

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Дело МН17: нидерландские следователи не могут понять, что изображено на снимках с радаров, переданных росиянами | Политика | Дело
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