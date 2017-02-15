Депутаты Европарламента потребовали расширить санкции против России в ответ на обстрелы Авдеевки

15 февраля 2017, 09:54
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта на Донбассе

Депутаты Европарламента потребовали расширить санкции против России в ответ на обстрелы Авдеевки | Политика | Дело Увеличить картинку

Большинство участников дебатов, которые прошли вчера, 14 февраля 2017 года, в Европарламенте потребовали расширить санкции против России ввиду эскалации конфликта на Донбассе, в частности, из-за обстрелов Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщает DW.

"По мнению большинства евродепутатов, новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта", — говорится в сообщении.

В частности, расширить санкции против России предложил польский дипломат и член Европарламента Яцек Эмиль Сариуш-Вольский, отметив, что Украина имеет дело именно с внешней агрессией, а не с гражданской войной. Он также предложил заменить "нормандский" формат (Украина, Германия, Франция, РФ) на "женевский", включив в число переговорщиков представителей Евросоюза и США.

Кроме того, за расширение санкций против России выступил и евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален, отметив, что санкции должны стать более жесткими, для того, чтобы РФ поняла, что у нее нет другой альтернативы, кроме как навсегда покинуть территорию Крыма и Донбасса.

Вместе с тем отмечается, что принятия резолюции по итогам встречи предусмотрено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о неизменности политики санкций против России.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: война с россией , европарламент

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Депутаты Европарламента потребовали расширить санкции против России в ответ на обстрелы Авдеевки | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.