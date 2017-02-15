Депутаты Европарламента потребовали расширить санкции против России в ответ на обстрелы Авдеевки

Большинство участников дебатов, которые прошли вчера, 14 февраля 2017 года, в Европарламенте потребовали расширить санкции против России ввиду эскалации конфликта на Донбассе, в частности, из-за обстрелов Авдеевки (Донецкая область). Об этом сообщает DW.

"По мнению большинства евродепутатов, новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта", — говорится в сообщении.

В частности, расширить санкции против России предложил польский дипломат и член Европарламента Яцек Эмиль Сариуш-Вольский, отметив, что Украина имеет дело именно с внешней агрессией, а не с гражданской войной. Он также предложил заменить "нормандский" формат (Украина, Германия, Франция, РФ) на "женевский", включив в число переговорщиков представителей Евросоюза и США.

Кроме того, за расширение санкций против России выступил и евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален, отметив, что санкции должны стать более жесткими, для того, чтобы РФ поняла, что у нее нет другой альтернативы, кроме как навсегда покинуть территорию Крыма и Донбасса.

Вместе с тем отмечается, что принятия резолюции по итогам встречи предусмотрено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о неизменности политики санкций против России.

