Додон официально становится президентом Молдовы

Сегодня, 23 декабря, в Молдове пройдет инаугурация избранного президента Игоря Додона, передает BBC.

Ожидается, что на церемонии он обратится к народу и расскажет свои планы на посту руководителя республики.

Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре — по данным ЦИК во втором туре за него проголосовало 52% избирателей.

Он выступает за налаживание отношений с Россией и пересмотр курса Молдовы на евроинтеграцию. Господин Додон уже заявил, что первым его официальным визитом станет поездка в Москву.

Также он выступает за досрочные парламентские выборы.

Срок полномочий президента в Молдове — четыре года.