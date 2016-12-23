Додон официально становится президентом Молдовы

23 декабря 2016, 09:52
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Первой официальной поездкой новоизбранного президента Молдові станет визит в Москву

Додон официально становится президентом Молдовы | Политика | Дело Увеличить картинку

Сегодня, 23 декабря, в Молдове пройдет инаугурация избранного президента Игоря Додона, передает BBC.

Ожидается, что на церемонии он обратится к народу и расскажет свои планы на посту руководителя республики.

Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре — по данным ЦИК во втором туре за него проголосовало 52% избирателей.

Он выступает за налаживание отношений с Россией и пересмотр курса Молдовы на евроинтеграцию. Господин Додон уже заявил, что первым его официальным визитом станет поездка в Москву.

Также он выступает за досрочные парламентские выборы.

Срок полномочий президента в Молдове — четыре года.

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Теги: молдова, игорь додон

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Додон официально становится президентом Молдовы | Политика | Дело
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