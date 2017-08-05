Додон призвал Россию воздержаться от санкций за Рогозина

Президент Молдовы Игорь Додон попросил Россию воздержаться от мер и санкций, которые затронут интересам молдовских граждан и экономических агентов Молдовы в РФ. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

Додон сообщил, что встретился в Тегеране с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, который является сопредседателем межправительственной комиссии. Стороны не смогли встретится в Модове, поскольку самолет с Рогозиным на борту сначала развернули в Минск из-за санкций Евросоюза, а затем — правительство Молдовы объявило его персоной нон грата.

Додон сообщил, что попросил россиян отказаться от "возможных торговых и миграционных санкций", поскольку от них пострадают "не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты".

"В качестве Президента Молдовы, и на основание легитимного мандата которого мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемые парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией", — заявил Додон.

Ранее глава МИД Молдовы Андрей Галбур заявил, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". Галбур привел в пример интервью, которое вице-премьер дал каналу Россия 24, где "позволил оскорбительные" слова в адрес граждан и властей Молдовы.

"Эти заявления идут вразрез с характером отношений, которые старается строить Молдова с Российской Федерацией", — добавил министр.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип также заявил, что "сделанные Рогозиным декларации неприемлемы". После чего правительство Молдовы объявило Рогозина персоной нон грата.

28 июля 2017 года власти Румынии не пустили в воздушное пространство страны самолет S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, среди которых был и Рогозин. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Причиной этого румынская сторона назвала нахождения санкционной персоны на борту.

Рогозина в Молдову пригласил президент Игорь Додон. Рогозин также намеревался участвовать в мероприятиях в Приднестровье.

В интервью молдавскому телеканалу НТВ Рогозин заявил, что за срывом его поездки стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк (в апреле были задержаны 17 человек по подозрению в подготовке покушения на олигарха Плахотнюка).

Глава румынского МИД Теодор Мелешкану заявлял, что Рогозин намеренно пытался пересечь румынскую воздушную границу, несмотря на санкции ЕС. По его словам, перед поездкой Рогозин "опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает".