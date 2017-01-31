Доклад Freedom House: В 2016 году популисты и националисты достигли успехов

31 января 2017, 09:35
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В прошлом году даже в устоявшихся демократиях снижался уровень свободы, отмечают в докладе "Свобода в мире — 2017"

Доклад Freedom House: В 2016 году популисты и националисты достигли успехов | Политика | Дело Увеличить картинку

В 2016 году популистские и националистические силы достигли значительных успехов в демократических государствах, тогда как авторитарные государства прибегали к наглым актам агрессии. Об этом говорится в докладе "Свобода в мире — 2017" ежегодного исследовании Freedom House на тему политических прав и гражданских свобод.

В докладе отмечается, что уже 11-й год подряд во всем мире отмечается снижение уровня свободы.

"В последние годы мы обычно видели снижение уровня свободы в странах с авторитарными и диктаторскими режимами, но в 2016 году, в списке стран, которые теряли свои позиции в рейтинге, преобладали устоявшиеся демократии", — сказал Арч Паддингтон, один из соавторов доклада.

Среди стран с рейтингом "свободная" снизились баллы у Бразилии, Чехии, Дании, Франции, Венгрии, Польши, Сербии, Южной Африки, Южной Кореи, Испании, Туниса и США.

В целом, в 2016-м году 67 стран получили чистое падение уровня политических прав и гражданских свобод, и только в 36 зафиксирован рост. За период одиннадцатилетнего падения, начавшегося в 2006-м году, 109 стран имели чистое падение, и лишь 60 — чистое улучшение.

Оценка ситуации в Украине осталась без изменений: 61 балл из 100 возможных, рейтинг политических прав и гражданских свобод — на третьем месте.

В исследовании Freedom House также говорится, что Украина продолжает оправляться от беспорядков, а неспособность руководства государства преодолеть масштабную коррупцию в высших эшелонах власти подорвала популярность правительства и негативно сказалась на эффективности проведения реформ в различных областях.

В сфере гражданских свобод в Украине угрозу свободе прессы составляли политическое давление и нападения на журналистов, отмечается в докладе.

Происходящее на территории бывшего СССР во Freedom House описали следующим образом: в то время как Украина, Грузия и Молдова вовсю пытались развить неустойчивые демократические завоевания, лидеры в Азербайджане, Таджикистане и Кыргызстане предприняли шаги, к укреплению своей власти на фоне экономической и политической неопределенности.

По материалам: "Дело"
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Теги: свобода слова , freedom house , рейтинг

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Доклад Freedom House: В 2016 году популисты и националисты достигли успехов | Политика | Дело
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