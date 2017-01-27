Экс-депутат Думы дал показания по делу Януковича

27 января 2017, 09:08
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Денис Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев

Экс-депутат Думы дал показания по делу Януковича | Политика | Дело Увеличить картинку

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания против президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Коммерсант". Как пишет издание, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, который получил летом-2016 вид на жительство в Украине.

По словам источника "Ъ", близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Собеседник "Ъ" не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил Януковичу обвинения в государственной измене, которая заключалась в том, что экс-президент пригласил в Украину российские войска.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что свои показания против Виктора Януковича дал еще один бывший российский депутат. "Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", — заявил тогда Луценко.

По материалам: УНИАН
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Теги: генпрокуратура , виктор янукович

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Экс-депутат Думы дал показания по делу Януковича | Политика | Дело
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