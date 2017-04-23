Экс-министр финансов Германии начал карьеру комика

23 апреля 2017, 15:24
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Во время работы политиком и чиновником, Штайнбрюк не раз оказывался в центре внимания общественности через свои остроумные и часто провокационные поступки и высказывания

Экс-министр финансов Германии начал карьеру комика | Общество | Дело Увеличить картинку

Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк начинает карьеру артиста-комика. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Общее сатирическое шоу Пеера Штайнбрюка и Флориана Шредера начнет путешествие по городам Германии в июле 2017 года. В рекламном анонсе зрителям обещают "самое веселое предвыборное действо" этого лета. Начата предварительная продажа билетов на их выступления в Берлине, Гамбурге и Кельне.

Пеер Штайнбрюк занимал пост министра финансов в правительстве Германии с 2005 по 2009 годы.

В конце сентября 2012 года Штайнбрюка был выдвинут социал-демократами кандидатом на пост канцлера на выборах 2013 года.

Во время работы политиком и чиновником, Штайнбрюк не раз оказывался в центре внимания общественности через свои остроумные и часто провокационные поступки и высказывания. Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьей демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министров финансов "Большой семерки".

В феврале 2013 года Штайнбрюк прокомментировал итоги выборов в Италии недипломатичным образом, заявив, что "победили два клоуна" — имея в виду бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и политика-популиста (и действительно профессионального комика) Беппе Грилло. В знак протеста президент Италии Джорджо Наполитано отменил запланированный официальный обед с Штайнбрюком.

По материалам: Украинская правда
Раздел: >
Теги: германия

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Экс-министр финансов Германии начал карьеру комика | Общество | Дело
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