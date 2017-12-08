ЕС и Великобритания определились по трем главным вопросам Brexit

"Теперь Европейскому Совету решать, действительно ли мы достигли достаточного прогресса и можем перейти к следующей фазе переговоров. В данный момент мы завершили первую главу этих необычных переговоров", — сказал главный переговорщик ЕС.
Барнье сообщил, что если Евросовет согласится с рекомендацией Еврокомиссии, и последует соответствующая резолюция Европарламента, совместный доклад о первом этапе может послужить основой для соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Он отметил, что "будут другие препятствия, которые нам предстоит преодолеть. Мы должны иметь заключительный вариант соглашения о выходе к октябрю 2018 года, что означает меньше, чем через год".
"По трем главным темам и по другим аспектам, касающимся "развода", мы добились настоящего прогресса, который многими еще несколько месяцев назад воспринимался как невероятный", — подчеркнул координатор ЕС.
"Нашей общей целью была и остается организация выхода Соединенного Королевства, как оно само того пожелало на референдуме, но выхода упорядоченного", — заявил Барнье.