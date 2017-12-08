ЕС и Великобритания определились по трем главным вопросам Brexit

Европейский Совет рассмотрит предложения по урегулированию трех главных вопросов расставания Евросоюза и Великобритании: правам граждан, положению двух Ирландий и финансовому урегулированию. После чего первая фаза переговоров по Brexit будет считаться завершенной.

По словам координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье, стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе.

"Теперь Европейскому Совету решать, действительно ли мы достигли достаточного прогресса и можем перейти к следующей фазе переговоров. В данный момент мы завершили первую главу этих необычных переговоров", — сказал главный переговорщик ЕС. Барнье сообщил, что если Евросовет согласится с рекомендацией Еврокомиссии, и последует соответствующая резолюция Европарламента, совместный доклад о первом этапе может послужить основой для соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Он отметил, что "будут другие препятствия, которые нам предстоит преодолеть. Мы должны иметь заключительный вариант соглашения о выходе к октябрю 2018 года, что означает меньше, чем через год". "По трем главным темам и по другим аспектам, касающимся "развода", мы добились настоящего прогресса, который многими еще несколько месяцев назад воспринимался как невероятный", — подчеркнул координатор ЕС. "Нашей общей целью была и остается организация выхода Соединенного Королевства, как оно само того пожелало на референдуме, но выхода упорядоченного", — заявил Барнье.

Напомним, в 2016 году за выход из Евросоюза проголосовали 17 млн 410 тыс. 742 человека (51,9%), против — 16 млн 141 тыс. 241 человек (48,1%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе, голосовали Шотландия (62%) и Северная Ирландия (55,8%). В Уэльсе и Англии за ЕС проголосовало меньше половины (47,5% и 46,6% соответственно).

Провал референдума стал причиной отставки тогдашнего премьер-министра Девида Кэмерона.