ЕС и Великобритания определились по трем главным вопросам Brexit

08 декабря 2017, 14:55
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В ЕС объявили о завершении первого этапа переговоров по Brexit: удалось достичь прогресса по правам граждан, положению двух Ирландий и финансовому урегулированию

ЕС и Великобритания определились по трем главным вопросам Brexit | Политика | Дело Увеличить картинку

Европейский Совет рассмотрит предложения по урегулированию трех главных вопросов расставания Евросоюза и Великобритании: правам граждан, положению двух Ирландий и финансовому урегулированию. После чего первая фаза переговоров по Brexit будет считаться завершенной.

По словам координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье, стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе.

"Теперь Европейскому Совету решать, действительно ли мы достигли достаточного прогресса и можем перейти к следующей фазе переговоров. В данный момент мы завершили первую главу этих необычных переговоров", — сказал главный переговорщик ЕС.

Барнье сообщил, что если Евросовет согласится с рекомендацией Еврокомиссии, и последует соответствующая резолюция Европарламента, совместный доклад о первом этапе может послужить основой для соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Он отметил, что "будут другие препятствия, которые нам предстоит преодолеть. Мы должны иметь заключительный вариант соглашения о выходе к октябрю 2018 года, что означает меньше, чем через год".

"По трем главным темам и по другим аспектам, касающимся "развода", мы добились настоящего прогресса, который многими еще несколько месяцев назад воспринимался как невероятный", — подчеркнул координатор ЕС.

"Нашей общей целью была и остается организация выхода Соединенного Королевства, как оно само того пожелало на референдуме, но выхода упорядоченного", — заявил Барнье.

Напомним, в 2016 году за выход из Евросоюза проголосовали 17 млн 410 тыс. 742 человека (51,9%), против — 16 млн 141 тыс. 241 человек (48,1%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе, голосовали Шотландия (62%) и Северная Ирландия (55,8%). В Уэльсе и Англии за ЕС проголосовало меньше половины (47,5% и 46,6% соответственно).

Провал референдума стал причиной отставки тогдашнего премьер-министра Девида Кэмерона.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: brexit , евросоюз , международная политика

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ЕС и Великобритания определились по трем главным вопросам Brexit | Политика | Дело
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