ЕС утвердил "твердые и честные" принципы по Brexit

30 апреля 2017, 10:24
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Лидеры стран ЕС единогласно приняли общий курс переговоров по "Брекситу". Председатель Европейского совета Дональд Туск, председательствовавший на переговорах, написал в своем Твиттере, что "твердый и честный мандат" готов

ЕС утвердил Увеличить картинку

Двадцать семь лидеров европейских государств — все, кроме британского премьер-министра Терезы Мэй, которая больше не присутствует на встречах блока, — всего за минуту единогласно одобрили ключевые положения переговоров, после чего зааплодировали друг другу.

Главные вопросы, по которым предстоит договориться, касаются граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также граждан Британии, устроившихся в ЕС. Предстоит договориться и о том, чтобы между остающейся в Евросоюзе независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией (частью Британии) не появилась жесткая граница.

Будут обсуждаться и финансовые вопросы. Согласно подсчетам ЕС, в соответствии с ранее принятыми на себя Лондоном обязательствами, перед выходом Британия должна будет заплатить в бюджет Евросоюза около 60 млрд евро. Британские власти заявили, что не намерены платить так много.

Переговоры с британским правительством начнутся после выборов в Соединенном Королевстве, которые намечены на 8 июня. Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей — 29 марта 2019 года.

По материалам: BBC
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Теги: brexit , евросоюз

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