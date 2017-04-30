ЕС утвердил "твердые и честные" принципы по Brexit

Двадцать семь лидеров европейских государств — все, кроме британского премьер-министра Терезы Мэй, которая больше не присутствует на встречах блока, — всего за минуту единогласно одобрили ключевые положения переговоров, после чего зааплодировали друг другу.

Главные вопросы, по которым предстоит договориться, касаются граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, а также граждан Британии, устроившихся в ЕС. Предстоит договориться и о том, чтобы между остающейся в Евросоюзе независимой Ирландской Республикой и Северной Ирландией (частью Британии) не появилась жесткая граница.

Будут обсуждаться и финансовые вопросы. Согласно подсчетам ЕС, в соответствии с ранее принятыми на себя Лондоном обязательствами, перед выходом Британия должна будет заплатить в бюджет Евросоюза около 60 млрд евро. Британские власти заявили, что не намерены платить так много.

Переговоры с британским правительством начнутся после выборов в Соединенном Королевстве, которые намечены на 8 июня. Крайний срок, к которому нужно достигнуть договоренностей — 29 марта 2019 года.