ЕС вряд ли сформируют согласованную позицию в переговорах с Лондоном о Brexit — глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о сомнениях в том, что члены Европейского союза будут иметь согласованную позицию в переговорах с Лондоном о Brexit — выходе Великобритании из ЕС.

Юнкер сделал это заявление в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, передает Радио Свобода. По словам Юнкера, "27 членов ЕС до сих пор не знают, но британцы очень хорошо знают, как они будут справляться".

Председатель Еврокомиссии добавил, что Великобритания "может обещать стране А одно, стране B другое, стране С что-то еще — и в конце игры выяснится, что не существует единого европейского фронта".

Юнкер также объявил, что не будет баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии после того, как его нынешний срок закончится в 2019 году. Как известно, в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство тех, кто проголосовал, поддержали "брексит".