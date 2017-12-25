Еще одна страна объявила о переводе своего посольства в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил о переводе своего израильского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает "Украинская правда".

Президент дал соответствующее поручение своему министерству иностранных дел после переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и дал поручение перенести туда американское посольство.

22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 128 стран-членов ООН. Девять стран высказались против этого решения. В их число входила и Гватемала.

Украина не голосовала за резолюцию, которая отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряженности в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь тем странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, в которой США призывают отозвать официальное признание Иерусалима столицей Израиля.

В ответ страны Организации Исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.