Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года и уже обещает поддержку Украине

22 января 2017, 14:55
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Эстония готова к оборонному и экономическому сотрудничеству с Украиной

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года и уже обещает поддержку Украине | Политика | Дело Увеличить картинку

Эстония во время своего председательства в Европейском союзе сделает все зависящее от нее для мирного решения конфликта на востоке Украины, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Комментируя предстоящий в понедельник визит президента Украины Петра Порошенко в Эстонию, он сообщил СМИ: "Украина есть и останется важным государством-партнером для Эстонии, успешные дела которого важны и для нас и во имя чего мы делам все возможное. Будь то оборонное или экономическое сотрудничество двух государств или поддержка украинских реформ и обеспечение визовой свободы с Европейским союзом".

"Крайне важно, однако, мирное решение конфликта на востоке Украины, во имя чего Эстония сделает все от нее зависящее как председатель Европейского союза", — добавил Ю.Ратас.

Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года.

П.Порошенко в ходе своего государственного визита в понедельник встретится в Таллинне с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором (Eiki Nestor).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Донбассе, процесс реформ в Украине, интеграцию Украины с ЕС, председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: эстония , евросоюз , петр порошенко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Эстония возглавит ЕС во второй половине 2017 года и уже обещает поддержку Украине | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты 10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy 10 мировых конфликтов, за которыми важно наблюдать в 2017 году — Foreign Policy Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне
Все новости
Комментируемые
1 Встреча Гройсмана и Байдена проходит за закрытыми дверями 2 В Украину прибыл Джозеф Байден 3 Под Бишкеком рухнул грузовой самолет (обновлено) 4 В концерне Sаmsung назревает коррупционный скандал 5 В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.